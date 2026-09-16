Bakan Gürlek duyurdu: Hâkim ve savcı atamalarında kurallar değişiyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz!" diyerek hâkim ve savcı atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını belirtti. Yeni sistemin 2027 Yılı Ana Kararnamesi ile uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Terfi ve teftiş sonuçları puanlamaya yansıyacak

Yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaşan Gürlek, terfi ve teftiş sonuçlarının yanı sıra liyakat ve mesleğe uygunluk göstergelerinin de puanlamada dikkate alınacağını açıkladı. Atamalarda doğu-batı ayrımının kalkacağını, nesnel ve ölçülebilir kriterlerin öne çıkacağını ifade etti.

Gürlek, bu değişiklikle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyet ve öngörülebilirliğin arttığı bir atama sistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefleniyor

Atama sistemindeki değişikliği yargının daha etkin işlemesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiren Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reformları sürdürdüklerini belirtti. Amaçlarının, vatandaşların haklarına makul sürede kavuşabildiği ve güven duyduğu bir yargı sistemi olduğunu vurguladı.

İl programları kapsamında ziyaret ettiği adliyelerde hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla görüştüğünü aktaran Gürlek, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin hassasiyetlerini bu görüşmelerde paylaştığını bildirdi.

Gürlek, 12. Yargı Paketi ile yargılama süreçlerini hızlandıran ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesine imkân sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, yeni atama sisteminin de aynı hedef doğrultusunda uygulanacağını belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamasında "Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.