Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmaların kapsamı netleşmeye başladı.

Bakan Gürlek, 16 ilde meydana gelen 44 yangınla ilgili yürütülen soruşturmalarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

"Faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecek"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.

Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir."