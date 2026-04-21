Bakan Gürlek duyurdu: Takipsizlik verilen dosyalar yeniden açılıyor

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması, 6 yılın ardından gözaltılar ve tutuklamalarla yeninden gündeme gelirken, Bakan Gürlek, dönemin valisiyle ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.

Takipsizlik kararı verilen dosyalar raflardan iniyor

Doku'nun cesedinin yerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü bildiren Gürlek, daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi için özel bir birim kurduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar.

Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Gülistan'dan sonra bir beklenti de var ama her dosya öyle olacak diye bir şey yok. Kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."