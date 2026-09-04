Bakan Gürlek duyurdu: Yeni nesil suç örgütlerine büyük operasyon

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Kayseri merkezli yürütülen operasyonlarda dört "yeni nesil suç örgütüne" yönelik toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı.

Bakan Gürlek, Antalya'da 10, Kayseri'de ise 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Antalya'da üç örgüte operasyon

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda üç ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütlerin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerden 10'unun yakalandığı, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Kayseri'de 32 şüpheli gözaltında

Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Gürlek, operasyonlarda görev alan Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür ederek, "Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.