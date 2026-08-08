Bakan Gürlek: Suçla mücadelede yeni bir boyuta geçiyoruz

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Adalet Bakanı Gürlek, uyuşturucu ve sokak çeteleriyle mücadelede devletin kararlılıkla hareket ettiğini belirterek, son 6 ayda 81 ilde binlerce operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Gürlek, sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çeteleriyle mücadelede yeni bir boyuta geçeceklerini ifade ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ilk 7 ayda 7 bin 500 aranan şahsın yakalandığını söyledi.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Asla meydanı boş sanmayın, devlet buradadır. Vatandaşının yanındadır. Uyuşturucu, sokak çeteleri ile mücadelede organize mücadele halkasını esas alıyoruz. Son 6 ayda mücadeleyi esas alırsak, 81 ilde Şubat ve Temmuz’u baz alırsak binlerce operasyon gerçekleştirdik.

Sanal bahis, uyuşturucu ve sokak çetelerinde yeni bir boyuta geçeceğiz. Uluslararası adli yardımlaşmaya yoğunlaşacağız.

Herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise ilk 7 ay içinde 7 bin 500 aranan şahsın yakalandığını söyledi.