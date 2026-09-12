Bakan Gürlek: Turizm güvenliğini tehdit eden 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm güvenliğine yönelik haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 106 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, vatandaşların ve Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin huzur ve güvenliğini korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

"Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz" diyen Gürlek, Türkiye'nin turizmdeki marka değerini ileri taşımak için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

16 ilde 323 şüpheli hakkında adli işlem

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda polis ve jandarma ekiplerince üç ay boyunca 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturma kapsamında 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 106'sı tutuklanırken, 56'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemleri kapsamında 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı. Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde ise hakkında işlem yapılan 175 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarda 40 tutuklama

Turistlerin malvarlığına yönelik suçlar kapsamında 62 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 40'ı tutuklandı.

Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda da 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

"Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir"

Çalışmalarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.