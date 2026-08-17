Bakan Gürlek'ten suç örgütleriyle mücadele mesajı: Kim olduğuna bakılmayacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların inanç ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Alihan Kuriş Suç Örgütü'nü örnek gösteren Gürlek, "İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların dini duygularını istismar ederek suç işleyen yapılara karşı gerekli adımların atıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadelede yapıların kimliği veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerinin belirleyici olmadığını vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, "Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır." dedi.
Alihan Kuriş Suç Örgütü'nü örnek gösterdi
Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biri olduğunu belirtti.
Mücadelede temel ölçütün herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği olmadığının altını çizen Gürlek, suç teşkil eden fiiller ve bunlarla bağlantılı yapılanmaların esas alındığını kaydetti.
"İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" ifadelerini kullanan Gürlek, devletin hukukun suç saydığı eylemlerle mücadele ederken vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü korumayı da sürdüreceğini bildirdi.