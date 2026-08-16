Alihan Kuriş operasyonunda külçe külçe altın bulundu
Ankara'da "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında tek adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların değerinin yaklaşık 1,34 milyar lira olduğu açıklandı.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste 200 kilogram altın ele geçirildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldı.
Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu.