Son dakika... Alihan Kuriş tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 38'i yakalanmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.

Alihan Kuriş tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'le birlikte 38 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 isme ise"ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

168 sayfalık MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirket ve kuruluşlarda milyarlarca liralık para hareketleri tespit edilirken, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

66,2 milyar liralık işlem hacmi

Raporda Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66,2 milyar lira olarak hesaplandı. Şirket hesaplarına bu dönemde 26,2 milyar lira nakit yatırılırken, 4,4 milyar liralık nakit çekildi.

İstanbul Hisar Turizm'in de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Raporda ABD, İsrail, İngiltere, Almanya, Hindistan ve çok sayıda başka ülkeyle gerçekleştirilen para hareketleri de yer aldı.

1 milyar 358 milyon lira sermayeyle kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın da bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu, satış ve mal alış-satış kaydının bulunmadığı belirtildi. Raporda bu durum 'oldukça dikkat çekici' olarak nitelendirildi.

Yurt dışından gelen milyonlar kısa sürede çekildi

Akdeniz Toros'un hesaplarına Dubai bağlantılı şirketlerden farklı tarihlerde milyonlarca dolar gönderildiği, bazı tutarların hemen ertesi gün nakit çekildiği, bazılarının ise başka şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Hisar Turizm ve Hisar Sağlık'ın hesaplarında da milyonlarca dolarlık ve milyarlarca liralık nakit hareketleri belirlendi. MASAK, özellikle 2024'teki yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak belirlendi. Vakfa gelen para ve bağışların çeşitli şirketlere yüksek tutarlarda aktarıldığı tespit edildi.

Şirketler arasında yoğun para trafiği

MASAK, incelenen şirket ve kuruluşlar arasında banka transferleri ile mal alış-satışları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğunu belirledi. Özellikle 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ciddi artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda, yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ve paraların kısa sürede başka şirketlere aktarılması birlikte değerlendirilerek, 'kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği' yönünde şüphe oluştuğu belirtildi.