EKPSS tercih başvuruları ne zaman başlıyor? Engelli memur adayları için tercihler ne zaman başlayacak?

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EKPSS puanıyla kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecini bekliyor. Haftalardır adaylar ÖSYM'den açıklama bekliyor. Tercih işlemlerinin başlayacağı tarih sıkça araştırılıyor. Cevap aranan soru "EKPSS tercih başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Hükümetten ve ÖSYM'den 15 Ağsutos 2026 Cumartesi günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi. Beklentiler ağustos ayının ortalarından duyurunun geleceği yönünde...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.