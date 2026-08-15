Kentin tanınmış doktoru viyadük altında ölü bulundu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Düzce'de özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktoru olarak görev yapan Erkut Karaca'ya ait 81 EK otomobil Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevki otoyol üzerinde park olduğunu gören vatandaşlar çevrede araştırma yaptılar.

Vatandaşlar viyadük altında Karaca'nın hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler Erkut Karaca'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 1974 doğumlu Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.