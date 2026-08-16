Türksat 3A devri kapandı, kanallar değişti: İşte yeni frekanslar

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2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının aktarımı tamamlandı. TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışma kapsamında yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece filodaki daha yüksek kapasiteli uydulara taşındı.

Uydu antenini değiştirmek gerekiyor mu?

Geçişle Türksat uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda olduğu için mevcut antenlerin yön ve ayarlarının değiştirilmesi gerekmiyor. SD ve HD yayınlar da mevcut formatlarıyla devam ediyor.

TKGS kullananların ayar yapmasına gerek yok

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncelleniyor. Bu nedenle yeniden kanal araması yapmasına gerek bulunmuyor. TKGS desteği bulunmayan eski televizyon veya uydu alıcılarında ise güncel kanallara ulaşabilmek için yeniden kanal taraması yapmak gerekiyor.

Türksat yeni frekansları açıklandı

Manuel kanal taraması yapacak kullanıcılar için TÜRKSAT'ın açıkladığı şebeke tarama frekansları şöyle:

1. frekans

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

2. frekans

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu frekanslardan biri uydu alıcısına girildikten sonra 'Şebeke Tarama' veya 'Ağ Tarama' seçeneği kullanılarak güncel televizyon ve radyo kanalları yeniden bulunabiliyor.

Türksat 4A uydu ayarı nasıl yapılır?

Kanallar geçiş sonrasında görünmüyorsa televizyon veya uydu alıcısındaki ayarlar > kanal ayarları > uydu ayarları > kanal arama bölümünden otomatik tarama yapılabilir.

Manuel tarama tercih edildiğinde ise TÜRKSAT'ın açıkladığı 12380 MHz veya 12423 MHz frekanslarından biri girilerek şebeke taraması başlatılabilir. Menü isimleri televizyon ve uydu alıcısının marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir.

Yeni sistem 4K yayınların önünü açacak

TÜRKSAT, geçişle birlikte daha yüksek sinyal gücü ve kapasite verimliliği hedefliyor. Yeni altyapının olumsuz hava koşullarına karşı yayın dayanıklılığını artırması ve 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.