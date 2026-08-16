Bu kuşlar bildiğiniz gibi değil... 100 bin liradan başlıyor, 5 milyona kadar çıkıyor!

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Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şebap Güvercin Sergisi, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından gelen kuş tutkunlarını ağırladı.

Renkleri, fiziki yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre tanıtılan 200 kuş, 5 kategoride meraklılarının karşısına çıkarıldı.

Özel olarak beslenerek yetiştirilen ve ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanında yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

AA'ya konuşan Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, kuşların değerlerinin 100 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıktığını söyledi.