Diyarbakır’da düğün öncesi facia: 7 ölü, 9 yaralı
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, düğün hazırlığında olan ailenin minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
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Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan önce 3 kişi, daha sonra 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA