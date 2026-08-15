Google Haberler

Diyarbakır’da düğün öncesi facia: 7 ölü, 9 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, düğün hazırlığında olan ailenin minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Diyarbakır’da düğün öncesi facia: 7 ölü, 9 yaralı

Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye sevk edilen yaralılardan önce 3 kişi, daha sonra 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar