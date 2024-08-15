Bakan İbrahim Yumaklı, köpek yasasını savundu: Çocuğuna hastalık geçmesini kim ister?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bu ayın başında Resmi Gazete'de yayınlarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

Kanunla, nnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanların da öldürülmesinin önü açıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasaya dair bugünkü açıklamasında "Sokaklarda sahipsiz hayvan ve köpek olmasın” dedi.

Yumaklı şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü’nün kuduz riski olan ülkeler arasına Türkiye’yi alması bütün bunlar bir çözümü gerektird. Bu bir katliam yasası demek aslını inkar etmek. Çocuğunu parka götürdüğünde orada bütün gece kalmış bir grup hayvandan, oralardaki atıktan çocuğuna bir hastalık geçmesini kim ister? Altındağ Belediye Başkanımız ile konuştum. ‘İşi o hale getirdiler ki. Bana bir yerden ihbar geldi. Hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum’ dedi. Kamu görevinizi yerine getirmek zorundasınız. 'Bunu keyfe keder uygulamıyorum' deme şansınız ve hakkınız yoktur."