Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda engelli bireylerin istihdamda daha güçlü yer alabilmesi amacıyla “Engelsiz İşgücü Uyum Programı”nın başlatıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, programla birlikte 81 ilde 10 bin engelli vatandaşın toplumsal ve ekonomik hayata daha aktif katılımının hedeflendiğini açıkladı.

Cep harçlığı ve SGK prim desteği sağlanacak

İŞKUR aracılığıyla yürütülecek program kapsamında; katılımcılara 14 günlük katılım için 15.162 TL cep harçlığı ile SGK prim desteği sağlanacak. Ayrıca iş arama becerileri, iletişim, finansal okuryazarlık, iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli alanlarda eğitim verilecek.

Katılımcılar, kültür-sanat, sosyal hizmet, çevre koruma ve ağaçlandırma gibi alanlarda da görev alarak tecrübe kazanabilecek. Programa yalnızca engelli bireyler değil, başvuru şartlarını sağlayan anne ya da babalardan biri de katılabilecek.

Engelli maaşı ya da bakım aylığı kesilmeyecek

Öte yandan, programa katılımın mevcut engelli maaşı ya da bakım aylığı ödemelerinde herhangi bir kesintiye neden olmayacağı da vurgulandı. Işıkhan, detaylı bilgi ve başvuru için İŞKUR'un internet sitesinden bilgi alınabileceğini belirtti.