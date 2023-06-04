Bakan Kacır görevi Varank'tan devraldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Varank şunları söyledi:

"Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu bir takım çalışması. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biz nasıl görevimizi yerine getirdiysek arkadaşlarımız da görevlerini yerine getirecek. Biz iyi niyetle çalışmaya gayret ettik ama eksikleriniz olabilir. Bu manada arkadaşlarımdan ve aiz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyorum."

Ardından sözü alan Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi:

"Aziz milletimize Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Siz 5 yıllık görevinizde bunları yaptınız, bize örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Türkiye'nin otomobili, 60 yıllık rüya sizlerin görev süresinde yapıldı. Teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız.