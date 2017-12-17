Bakan Kaya İİT Genel Sekreteri ile bir araya geldi

17 Aralık 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki temasları çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin ile bir araya geldi.

Bakan Kaya, Cidde'de başkanlık ettiği "İİT'ye Üye Ülkelerde Kadının Statüsünün Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Çalıştayı"nın ardından İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak ve beraberlerindeki heyet ile Genel Sekreter Useymin'i ziyaret etti.

İİT Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Bakan Kaya, çalıştayda alınan kararların uygulanması konusunda gösterdiği ilgi ve çabadan dolayı Useymin'e teşekkür ederek, Türkiye'nin de alınan kararların uygulanması ve hedeflere ulaşılması konusunda sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Useymin ise kadının statüsünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda üye ülkelerdeki ilgili kuruluşlar ve genel merkezin uzun vadedeki amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Hedeflenen konuma gelinmesi için çalışmaların süreceğini dile getiren Useymin, bu kapsamda üye ülkeler arasında da gerekli koordinasyonun sağlanacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın başkanlığında Cidde'de bugün başlayan İİT'ye Üye Ülkelerde Kadının Statüsünün Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Çalıştayı yarın İİT Kadın Danışma Konseyi'nin ikinci toplantısı ile devam edecek. Esra Albayrak'ın başkanlığını yürüttüğü İİT Kadın Danışma Konseyi ilk toplantısını mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA