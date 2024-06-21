Bakan Koca açıkladı: Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında can kaybı 12’ye yükseldi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda." ifadelerini kullandı.