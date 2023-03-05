Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakan Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezinde açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalara ilişkin son bilgileri verdi.
Deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini belirten Kurum, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini söyledi.