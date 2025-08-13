  1. Dünya Gazetesi
Bakan Kurum, Balıkesir'deki hasarı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan hasarı açıkladı.

Bakan Kurum bölgede yapılan incelemeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar;

* 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik.

* 426 binadaki 506’sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik.

Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız.

 

