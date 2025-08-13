Bakan Kurum, Balıkesir'deki hasarı açıkladı

Bakan Kurum bölgede yapılan incelemeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar;

* 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik.

* 426 binadaki 506’sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik.

Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız.