Bakan Kurum: Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız

İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, Hatay'a bir kez daha başsağlığı dileklerini iletti.

Mübarek ramazanın rahmet, bereket ve manevi ikliminde birçok medeniyete kucak açan, birçok mazluma kucak açan, Akdeniz'in kalbi Hatay'da bulunduklarına işaret eden Kurum, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin istikbale, geleceğe güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutların temellerini, umutla azimle İskenderun'da hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.

"Yeni bir şehircilik destanı yazacağız"

Bu kararlılıkla depremin 15. gününde başladıkları inşa sürecinde, 46. günde 50 bin rakamına ulaştıklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. Dün itibarıyla Maraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365. gününde de vatandaşlarımıza Hatay'ımıza, İskenderun'umuza teslim edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin şehri Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracağız. Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz.

Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız ve şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin bölgemizin inşallah parlayan yıldızı yapacağız. Allah bizleri; sizlere Hatay'ımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Neccar'ın torunlarına mahcup etmesin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."