Son dakika: Bakan Memişoğlu tarih vererek açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diş hekimlerinin uzmanlık eğitimine geçişte kritik rol oynayan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) ilişkin önemli duyurular yaptı.

Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik" açıklamasında bulundu.

Kontenjanlarda azalma olmayacak

Memişoğlu, alınan bu kararın adaylara ek bir fırsat sunacağını belirterek, 2026 için hem Nisan hem Ekim dönemlerinde iki ayrı sınav yapılacağını ifade etti. Ayrıca Memişoğlu, kontenjanlara ilişkin "Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır" dedi.

2027'de bir kez yapılacak

Bakan Memişoğlu, 2027 itibarıyla DUS’un tekrar yılda bir kez yapılacağını da hatırlattı. Yeni düzenlemenin planlama yapan adaylar için avantaj sağlayacağını söyleyen Memişoğlu, "Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.