Bakan Muş: 603,5 kilogram skunk ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yapılan operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
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Muş, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi. 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.