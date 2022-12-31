Bakan Nebati'den yeni yıl mesajı

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2023'ün önemli başarılara imza atılan, huzur ve sağlık dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Salgın sonrası döneme eklenen jeopolitik krizlerin yol açtığı emtia fiyatlarındaki artışlar başta olmak üzere ekonomik aktivitelerin zayıfladığı ve küresel ekonominin resesyon riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemin geride bırakıldığına dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile bu dönemin etkilerini bertaraf etmek ve ülkemizi bir üst lige çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına gireceğimiz bu dönemde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla taçlandırmak ve yeni yılda daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için ilgili her adımı atarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2023 yılının, milletimiz için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni eder, ülkemiz için önemli başarılara imza atacağımız bir sene olmasını dilerim."