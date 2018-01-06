Bakan Özhaseki’nin uçağı acil iniş yaptı

06 Ocak 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu özel uçak Ankara'ya gitmek üzere saat 12.07'de Sabiha Gökçen Havalimanı'dan havalandı. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Tapu Kadostro Genel müdürlüğüne ait 'Beechcraft King Air 350i model TC-KDR' isimli uçak harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapıyor.

Kaynak: DHA