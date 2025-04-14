Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama: Takvimi erken başlattık

İstanbul'daki proje okullarında görev alan öğretmenlerin "açığa alındığı", "siyasi sebeplerle görevden alındılkları" iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Bakan Tekin "Bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattık" dedi.

İlan edilen listede yer alan yaklaşık 38 bin öğretmenin görev süresinin dolduğunu belirten Tekin, "Yüzde 80'ninin görev süresi uzatıldı. Diğer yüzde 20 arkadaşımızın görev süresi uzatılmadı. Okullarımız üzerinden, öğretmenlerimiz üzerinden kendi siyasi çıkarlarını manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler" dedi.

"Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız"

"40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var" diyen Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? yapılan protestoların çoğu politik amaçlı. Bu protestoları sadece manipülasyon amaçlı olarak görüyorum. Eğitimi sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmayız. Veliler rahat olsun. Bu okullardaki eğitim kalitesi bizim önceliğimiz."