Bakan Tunç: Meclis karar alırsa cumhurbaşkanı yine aday olabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı programlara katılmak üzere bulunduğu Beypazarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yerel seçimlerin son seçimi olacağı" ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın "Erken seçimle Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğine" ilişkin açıklamaları anımsatılan Bakan Tunç, Erdoğan'ın konuşmasında Anayasa'daki kuralı hatırlattığını bildirdi.

Bozdağ'ın Anayasa'nın 116. maddesindeki "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM'nin seçimin yenilenmesi kararı alması halini" hatırlattığını aktaran Tunç, bunun 5'te 3 çoğunluğa, yani 360 milletvekilinin oyuyla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bakan Tunç, "O günlere daha çok zaman var. Önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde neler olur, neler biter, Mevla'm neler gösterir? Vatandaşlarımız 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durdu. Şimdi 18. sandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabii Anayasa'ya göre 'Son seçimim' dedi gençlere. Burada tabii Anayasa'nın başka maddeleri de var. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor." diye konuştu.