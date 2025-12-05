Bakan Tunç'tan futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Trabzon'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki önemli hukuki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında görüşlerini sorması üzerine Tunç, açıklamalarda bulundu.

Tunç, yargı süreçlerinin titizlikle ilerlediğini kaydederken "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Başsavcılıklarımızdan bu konuda açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır" yanıtını verdi.

"Büyükçekmece ve Adalar'da sorun oldu"

Bakan Tunç, ayrıca Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde yaşanan adli emanet sorunlarına yönelik soruşturmalara dair de bilgi verdi. Yaşanan sorunları doğrulayan Tunç, bu konuda hızlıca aksiyon aldıklarını belirtti.

Tunç şu açıklamada bulundu:

"Büyükçekmece ve Adalar'da bu noktada bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmaları başlattık. Tutuklama kararları da var. Bütün detaylarıyla konu inceleniyor. Bu anlamda Türkiye genelinde bütün adli emanetlerle ilgili de bir denetim süreci başlattık."