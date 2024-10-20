Bakan Tunç’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret tepkisi: Kanun karşısında ayrıcalık yok!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinin hakaret içerdiğini belirterek sert tepki gösterdi. Karabük'te gazetecilere konuşan Tunç, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin hem çirkin hem de suç teşkil ettiğini söyledi.

Bakan Tunç, “Ana muhalefet genel başkanlığı yapmış bir kişiye yakışacak sözler değil, terbiye dışı ifadeler. Türk Ceza Kanunu'na göre hakaret suçtur. Bu tür ifadelerin cezası vardır. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Mahkemeye gitmemenin ise 'Türk mahkemelerini takmıyorum' demek olduğunu, bunun da bir siyasetçiye yakışmayacağını vurguluyorum” dedi.

Bakan Tunç ayrıca, 9’uncu yargı paketi kapsamında casuslukla ilgili tartışılan düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Türkiye’de araştırma yapanların cezalandırılacağına dair herhangi bir hüküm olmadığını belirtti. Kanun teklifinin, Türkiye aleyhine suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngördüğünü, casusluk suçlarının ciddi bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Son olarak, Bakan Tunç Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve iddianamenin bu hafta mahkemeye sunulacağını açıkladı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, suçluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.