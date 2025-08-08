Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-İmza skandalına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayarak basın açıklaması yapıyor.

Adalet Bakanı Tunç, sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Tunç, “Bu çetenin tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılması gerekiyordu. Gizlilikle yürütülen bir soruşturma. Kolluk kuvvetlerimiz gözaltılar yaptı” dedi.

190 dava, 37 tutuklama

Bakan Tunç, yürütülen operasyonlar kapsamında 190 kişi hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma sürecinde tespit edilen sahte mezuniyet belgeleri, sürücü belgeleri ve benzeri dokümanların ilgili kurumlara iletildiğini aktardı.

Sahte belgelerle işlem yapılamadı

Tunç, sahte belgelerin kullanılmaması için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, “Bu sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı. Dava sürecinde bu sahteciliği yapanlar, TCK’da karşılığı neyse o ceza ile karşılaşacaktır” ifadelerini kullandı.