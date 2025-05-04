Bakan Tunç'tan Selçuk Tengioğlu açıklaması: Eski mevzuata göre tahliye oldu

CHP lideri Özgür Özel, bugün TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni sonrası AKM çıkışında saldırıya uğradı.

Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkarken Tengioğlu'nun cinayet, hırsızlık ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından çok sayısa sabıkası olduğu öğrenildi.

Evlat katili çıktı

İçişleri Bakanlığı, Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da kendi çocuklarını öldürdüğünü bildirdi.

Tengioğlu 9 Mayıs 2004 tarihinde oğlu Barış (19) ve kızı Mutlu'yu (17) katletmiş, diğer iki evladını da yaralamıştı. 2004'te hapse giren saldırgan, 2020 yılında şartlı tahliye olmuştu.

21 sene sonra serbest kaldı

Tengioğlu'nun 21 yıl sonra serbest kalıp CHP liderine saldırması, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Bakan Tunç'tan açıklama geldi.

'Eski mevzuata göre tahliye edilmiş'

Tengioğlu'nun tahliye edilmesine ilişin X hesabından açıklama yapan Yılmaz Tunç, "2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir" dedi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir. 2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

Bugün aynı suçu işlemiş olsaydı en az 36 yıl kalacaktı

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır. Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.