  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

CHP lideri Özgür Özel'e saldıranın ilk ifadesi ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, partili olmadığı için CHP'den yemek kartı alamadığını ve 'CHP'nin gençleri sokağa çağırmasına' duyduğu tepkiyi içinde biriktirdiğini, Özel’i görünce sinirine hakim olamayarak saldırdığını söyledi. Soruşturma başsavcılık tarafından sürdürülüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP lideri Özgür Özel'e saldıranın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi CNN TÜRK tarafından yayımlandı.

Gözaltındaki şahsın, saldırıya ilişkin gerekçesini ifadesinde şu sözlerle aktardığı öğrenildi:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin  sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Saldırganın bu ifadesi, soruşturma dosyasına yansırken, olayla ilgili adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

CHP lideri Özgür Özel'e saldıranın kimliği ortaya çıktı!CHP lideri Özgür Özel'e saldıranın kimliği ortaya çıktı!Gündem
Özgür Özel’e saldırı sonrası acı detay: Saldırganın oğlunun mezar taşındaki sözler dikkat çekti!Özgür Özel’e saldırı sonrası acı detay: Saldırganın oğlunun mezar taşındaki sözler dikkat çekti!Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ