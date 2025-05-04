CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi CNN TÜRK tarafından yayımlandı.

Gözaltındaki şahsın, saldırıya ilişkin gerekçesini ifadesinde şu sözlerle aktardığı öğrenildi:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Saldırganın bu ifadesi, soruşturma dosyasına yansırken, olayla ilgili adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.