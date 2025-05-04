Özgür Özel’e saldırı sonrası acı detay: Saldırganın oğlunun mezar taşındaki sözler dikkat çekti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu’nun (66), daha önce cinayet suçundan hüküm giydiği ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde Tengioğlu’nun çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla vurarak öldürdüğünü, iki çocuğunu ise yaraladığını açıklamıştı. Zanlının 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı bildirilmişti.

"Artık yatacak yerim var"

Öldürülen oğlu Barış Tengioğlu’nun İskenderun’da bulunan mezar taşındaki ifadeler ise dikkat çekti. Mezar taşında şu sözler yer alıyor:

"Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize."

Saldırı sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.