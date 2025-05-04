CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, bugün Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından fiziki saldırıda bulunan kişinin kimliği belirlendi. Tören çıkışında Özel’e yumruk atan ve gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu adlı bir şahıs olduğu açıklandı.

Saldırı anı çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı. Saldırgan, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Özel’in sağlık durumuna ilişkin ciddi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

İki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı saldırgana ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Hatay'da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı.

Hatay'ın Çay Mahallesi'nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen S.T., silahını çekerek oğlu Barış'ı (19), daha sonra kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba, bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16) ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.