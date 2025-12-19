Bakan Tunç'tan yasa dışı bahisle mücadele mesajı: Eylem planı oluşturduk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hem sanal bahisle mücadele hem de “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Tunç, sanal bahisle ilgili kapsamlı bir eylem planı oluşturulduğunu belirterek, bu alandaki suçlarla mücadelede yeni adımlar atılacağını söyledi. Hazırlanan kanun teklifinde, suçun önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla bazı düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Tunç, telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına yönelik yetkiler verileceğini aktardı.

"Kim suç işlemişse kararı yargı verecek"

Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında suçla bağlantılı hesaplara hızlı şekilde el konulmasına imkan tanıyan düzenlemelerin de bulunduğunu vurguladı. Suç ve sorumluluk tespitinin yargı mekanizmaları tarafından yapılacağını belirten Tunç, “Kim suç işlemişse, kusuru veya kastı varsa karar yargı tarafından verilecektir” dedi.

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Bakan Tunç, toplumda bu sürecin başarıya ulaşmasına yönelik yüksek bir beklenti olduğunu ifade etti. Terörün Türkiye’ye büyük acılar yaşattığını ve ciddi kayıplara yol açtığını hatırlatan Tunç, terör örgütünün feshi sonrasında tasfiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gerekli adımları atacağını söyledi. Ancak bu düzenlemelerin “barış yasası” olarak adlandırılmayacağını vurgulayan Tunç, bunun bir “geçiş yasası” olacağını kaydetti.

"Sanal bahis için bir eylem planı oluşturduk"

Bakan Tunç'un bakanlık önünde gazetecilere yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sanal bahis için eylem planı oluşturduk. Suç işlendiğinde yaptırımlar ve caydırıcılık bakımından yapılması gerekenler var. Telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin bazı yetkiler veriliyor kanun teklifinde. 11. Yargı Paketi'nde hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var. Kim suç işlemişse kimin kusuru varsa kimin kasti varsa onunla ilgili karar verecek olan yargı mekanizmalarıdır.

"İmralı'da bina yapımı söz konusu değil"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili başarıya ulaşması için büyük beklenti var. Burada özellikle büyük acılar yaşatan, kayıp verdiren terör fesih sonrasında terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili yasal düzenleme gerekiyorsa Meclis gerekeni yapacaktır ama bunun adı barış yasası olmayacaktır geçiş yasası olacaktır. İmralı'da bir bina yapımı falan da söz konusu değil.

Rojin Kabaiş soruşturması

Rojin Kabaiş soruşturması İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanıldığına yönelik tespit söz konusu. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak.