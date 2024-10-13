Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya için yeni düzenleme geliyor

Geçtiğimiz hafta peş peşe gerçekleşen vahşi cinayetler ve taciz skandalları Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hükümet artan taciz ve şiddetin sorumlusu olarak sosyal medya platformlarını işaret ederken, Discord'a erişim yasağı getirildi.

Çocuklara yönelik istismar ve müstehcenlik gerekçe gösterilerek kapatılan Discord'un ardından bakanlık yeni düzenleme için harekete geçti.

Sosyal medya için düzenleme sinyali

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Toplumun sosyal medyayı sevdiğini dile getiren Uraloğlu, "Dünyada sosyal medya kullanımı 6,5 saat iken bizde 7 saat." dedi.

Düzenlemeler yapılıyor

Sosyal medyanın belirli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, düzenlemeler yapıldığını da duyurdu. "İnsanların tercihlerini sınırlandırmamız söz konusu değil." diye konuşan Uraloğlu, "Discort'u kapattık. Malum olaylar olmadan kapanmış olsaydı, ciddi bir tartışma olurdu." ifadelerini kullandı.