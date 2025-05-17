Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyaca ünlü iki turistik treninin bir kez daha İstanbul’a rotasını çevirdiğini açıkladı.

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV’ın Paris-İstanbul turistik treni, bu gece Kapıkule sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapacak ve ertesi gün tarihi Sirkeci Garı’na ulaşacak.

Paris’ten hareket eden tren, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye ulaşacak.

TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tren, İstanbul’da turistlere şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini yaşama fırsatı sunacak.

Turistik trenin dönüş yolculuğu 19 Mayıs’ta başlayacak. Bu yıl trenin ilk seferi 60 yolcu kapasiteli 14 vagondan oluşacak. Ayrıca 29 Mayıs’ta tren İstanbul’a tekrar gelecek.

Bakan Uraloğlu, Simplon Orient Ekspresi’nin de 4 Haziran’da İstanbul’a ulaşacağını bildirdi. Geçen yıl iki sefer yapan ve 148 yolcu taşıyan tren, bu yıl da 16 vagonlu yapısıyla seyahat edecek.

Avrupa’nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en önemli duraklarından biri olan İstanbul, Simplon Orient Ekspresi’nin en gözde destinasyonları arasında yer alıyor. Trenin dönüş yolculuğu ise 6 Haziran’da başlayacak.