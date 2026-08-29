Bakan Uraloğlu duyurdu: İHA pilotluğu başvurularında yüzde 367 artış

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de insansız hava araçları (İHA) ile İHA pilotluğu alanındaki başvuruların hız kazandığını belirtti. Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi'ne kayıtlı araç sayısının 94 bin 230'a, lisans sahibi İHA pilotu sayısının ise 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sivil havacılık alanında sürdürdüğü eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, yılın başından bu yana İHA pilotu olmak için 237 bin 40 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Pilotluk başvurularında yüzde 367 artış

İHA pilotluğu için yapılan başvurulardaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı" dedi.

Yılın başından bu yana 5 bin 300 İHA sisteme eklendi

SHGM tarafından "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında İHA'lara yönelik özel bir kayıt sistemi oluşturulduğunu anımsatan Uraloğlu, araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin bu sistem üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

İHA kullanımının zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık başta olmak üzere çok sayıda alanda yaygınlaştığını belirten Uraloğlu, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İHA Kayıt Sistemi'nde yer alan lisanslı pilot sayısının 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştığını vurgulayarak, sektördeki büyümenin kayıtlı araç ve pilot sayısına da yansıdığını kaydetti.