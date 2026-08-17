Bakan Uraloğlu duyurdu: Yıllık 772 milyon liralık tasarruf sağlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin hizmete açıldığını duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla Ayder Yaylası güzergâhında seyahat süresinin 20 dakika kısalacağını belirten Uraloğlu, yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik yol kesiminin hizmete alındığını söyledi.

Uraloğlu, "Çayın Başkenti Rize'nin ve dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın ulaşım altyapısının gücüne güç katacak Çamlıhemşin Tünelli Geçişi açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Rize'ye iki önemli müjde ile geldik" dedi.

Bakan Uraloğlu, günün ilerleyen saatlerinde İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son parçasının da tamamlanacağını belirtti.

Projenin 10 kilometrelik bölümü tamamlandı

Karadeniz Sahil Yolu ile Ayder Yaylası'nı birbirine bağlayan proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli'nin Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edildiğini söyledi.

Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki güzergâhın Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçtiğini ve Ayder'de sona erdiğini kaydeden Uraloğlu, projede 3 kilometrelik Tunca bağlantı yolunun da bulunduğunu belirtti. Böylece projenin toplam uzunluğunun 39,5 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Proje kapsamında 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda üç tek tüp tünel bulunuyor. Ayrıca toplam uzunluğu 345 metreyi bulan beş köprü yer alıyor.

Daha önce Ayder tarafında yaklaşık 8 kilometrelik bölümün trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerinin devreye alınmasıyla tamamlanan bölümün 10 kilometreye ulaştığını söyledi.

7 kilometrelik kesim için yıl sonu hedefi

Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, Hala-2 Tüneli'nde ise kazı destekleme çalışmalarının bittiğini ve kemer betonu imalatlarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimin de yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ayder yolunda seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Ayder Yaylası'na ulaşım açısından projenin önemine dikkati çeken Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhın 1,5 kilometre kısalacağını bildirdi.

Seyahat süresinde ise 20 dakikalık azalma sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Projenin çevresel etkilerine de değinen Uraloğlu, araçlardan kaynaklanan karbon emisyonunun yıllık 4 bin 800 ton azaltılacağını söyledi.

Turizm ve ticarete katkı sağlaması bekleniyor

Yeni yolun özellikle Ayder Yaylası'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacağını ifade eden Uraloğlu, daha hızlı ve konforlu ulaşımın bölgedeki turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, ulaşım imkânlarının gelişmesiyle yerli ve yabancı turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirebileceğini, turizm yatırımlarının ve yeni tesislerin artmasının da istihdama katkı sağlayacağını kaydetti.

Eleştirilere yanıt verdi

Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin-Ayder yoluna ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. CHP'li bir milletvekilinin projeye ayrılan ödenek konusunda eleştiride bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Eleştirenleri bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum; buyursunlar gelsinler, görsünler" ifadelerini kullandı.

Rize'deki karayolu yatırımlarına ilişkin rakamları da paylaşan Uraloğlu, 2002 yılında kentte 12 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 175 kilometreye, 12 kilometre olan asfaltlı yol uzunluğunun ise 387 kilometreye yükseldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış kurdelesi kesildi. Uraloğlu daha sonra direksiyon başına geçerek beraberindeki protokol üyeleriyle tünelden ilk sürüşü gerçekleştirdi.