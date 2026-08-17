İstanbul Havalimanı'nda yeni zirve: Uçuş ve yolcuda rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 1739 uçuş ve ağırladığı 290 bin 287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'a ilişkin uçuş ve yolcu verilerini paylaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor

Havalimanında yeni bir rekora imza atıldığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı" ifadesini kullandı.

"Küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdi"

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıktaki stratejik konumunun giderek güçlendiğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"İstanbul Havalimanı'mız, sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu."