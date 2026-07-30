Sabiha Gökçen Avrupa'nın en hızlı büyüyen büyük havalimanı oldu

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Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa (ACI Europe) tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporunda dikkat çeken bir başarı elde ettiğini duyurdu.

Rapora göre Sabiha Gökçen Havalimanı, "Major Airports" (Büyük Havalimanları) kategorisinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu trafiğini yüzde 6,4 artırarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen büyük havalimanı oldu.

Avrupa ve Türkiye ortalamasını geride bıraktı

ACI Europe verilerine göre Avrupa genelindeki havalimanlarında yolcu trafiği yılın ilk altı ayında yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. İlk çeyrekte yüzde 4,3 olan büyüme oranı, ikinci çeyrekte yüzde 1,3'e gerilerken; iç hat yolcu trafiği yüzde 3, uluslararası yolcu trafiği ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Türkiye genelindeki havalimanlarında ise aynı dönemde yolcu trafiği yüzde 2,8 yükseldi. Sabiha Gökçen'in kaydettiği yüzde 6,4'lük büyüme, hem Avrupa hem de Türkiye ortalamasının belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı

ACI Europe raporunda yer alan sıralamaya göre, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasında Sabiha Gökçen ilk sırada yer aldı.

İstanbul Sabiha Gökçen'i yüzde 4,4 büyümeyle Barselona Havalimanı, yüzde 4,2 ile Madrid Havalimanı, yüzde 1,6 ile İstanbul Havalimanı ve yüzde 0,3 ile Roma Fiumicino Havalimanı takip etti.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı, 2026'nın ilk yarısında yolcu trafiğindeki artış performansıyla Avrupa'nın en büyük havalimanları arasında en hızlı büyüyen havalimanı unvanını elde etti.