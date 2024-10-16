Bakan Uraloğlu: Sosyal medya faaliyetlerinin devamından yanayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda sosyal medya platformlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yana olduklarını vurgulayarak yasakçı bir zihniyet içinde olmadıklarını belirtti. Ancak, milli ve manevi değerlerin korunmasına dikkat çeken Uraloğlu, bu platformların aile yapısı üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Uraloğlu, yerli ve milli olarak geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga gibi siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlamaya devam ettiklerini açıkladı.

Uraloğlu, bilgi güvenliğinin kritik önem taşıdığı bir dönemde, siber güvenlik ve kriptolojinin bu alandaki en güçlü savunma mekanizmaları olduğunu belirtti.

Teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik yaşamı doğrudan etkilediğini vurgulayan Uraloğlu, artan siber tehditlere karşı yenilikçi güvenlik çözümlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bakan, USOM’un geliştirdiği yapay zeka ve siber güvenlik araçlarıyla binlerce zararlı bağlantının tespit edilerek engellendiğini ve Türkiye’nin bu alandaki konumunu güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Sosyal medya platformları üzerinden yayılan yalan yanlış bilgilerin zararlarına da değinen Uraloğlu, bu platformların hukuk çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.