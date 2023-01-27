Bakan Vedat Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilk maaşlarının 1 Mart’ta ödenmesini beklediklerini söyledi. Bakan Bilgin, “Hazırlıklarımızı yaptık. Süreç Meclis'in iradesindedir” dedi.

EYT’de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilebilir mi?

EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını belirten Bilgin, "EYT'li maaşında düşük zam iddiası doğru değildir" dedi.

Geçici işçilerin durumuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur" diye konuştu.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

A Haber televizyonunda konuşan Bakan Bilgin, "Asgari ücrete yeni zam gelir mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"- Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek.

- Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılaşacağız.

- Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır."