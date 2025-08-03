Bakan Yerlikaya açıkladı: 2.8 milyon araç denetlendi: İşte en sık yapılan trafik hataları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü kontrollerde, yüz binlerce sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.

2.8 milyon denetleme, 386 bin ihlal tespiti

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre, söz konusu bir haftalık süreçte toplam 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda, 386 bin 805 sürücünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildi.

Yerlikaya, en sık rastlanan kural ihlallerini yüzdelik oranlarını da açıkladı. Buna göre;

• Hız sınırına uymayan sürücülerin oranı yüzde 24 olarak belirlendi.

• Periyodik araç muayenesini yaptırmayan sürücülerin oranı yüzde 5,6 seviyesinde.

• Emniyet kemeri kullanmayan sürücülerin oranı ise yüzde 5 oldu.

• Sürücü belgesiz araç kullanan sürücülerin oranı yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

• Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücülerin oranı yüzde 1,5 olarak açıklandı.

• Mevzuatta izin verilmeyen "çakar" tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti kullanan sürücülerin oranı ise yüzde 0,002 olarak belirlendi.

Açıklamasının sonunda trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullanarak, tüm sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.