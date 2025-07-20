Bakan Yerlikaya duyurdu! Yurt dışına kaçan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Suçluların 14’ü uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, biri ise ulusal seviyede aranıyordu.

Bu kabine döneminde 407 suçlu ülkeye getirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalarda Gürcistan’da 8, Almanya’da 3, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC’de birer kişi olmak üzere toplam 15 zanlının yakalandığı ve Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

Interpol veri tabanları, sosyal medya, açık kaynaklar ve emniyetin analizleriyle izleri sürülen şüpheliler, ilgili ülkelerle kurulan operasyonel temaslar sonucunda iade edildi. Operasyonlar Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Yakalanan isimler arasında uyuşturucu ticareti, adam öldürme, dolandırıcılık, cinsel istismar ve silahlı yağma gibi ağır suçlardan aranan zanlılar da bulunuyor. Bakan Yerlikaya, sürece katkı sağlayan Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ederken, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nı da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bakanlığın açıklamasına göre, iade edilen kişilerin suçları ve yakalandıkları ülkeler şöyle:

• A.Ö. - Uyuşturucu ticareti (Gürcistan)

• S.Ç. - Bilişim yoluyla dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı (Gürcistan)

• İ.K. - Hürriyeti yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla tehdit, mala zarar verme (Gürcistan)

• D.T. - Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret, ruhsatsız silah bulundurma (Gürcistan)

• İ.Ç. - Hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, cezaevine yasak eşya sokma (Gürcistan)

• A.Ş. - Çocuğun cinsel istismarı, cebirle hürriyeti yoksun kılma (Gürcistan)

• İ.K. - Yaralama, nitelikli yağma, hürriyeti yoksun kılma, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para (Gürcistan)

• Ö.B. - Silahla yağma, tehdit, hakaret, hürriyeti yoksun kılma (Gürcistan)

• M.Y. - Uyuşturucu ticareti (Almanya)

• Ş.A. - Kasten öldürme (Almanya)

• Ö.G. - Bilişim yoluyla dolandırıcılık (Almanya)

• B.Ş. - Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme (Yunanistan)

• A.G. - Kasten yaralama (Belçika)

• K.K. - Uyuşturucu ticareti (Sırbistan)

• C.K. - Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik (KKTC - ulusal düzeyde aranan)