Bakan Yerlikaya: Zarar tespitine başladık

Kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmurun derelerin de taşması sonucunda iş yerlerinin ve evlerin düşük kot denilen bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. Biz başsağlığı diliyoruz" dedi.

Yerlikaya, selin yaşandığı ilçelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Arnavutköy ilçemizde Belediye Başkanı'mız 291 konutun su baskınından etkilendiğini, şu ana kadar yüzde 70'ini bunların tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de Belediye Başkanı'mız Yasin Bey'le görüştük, 650 iş yeri, 131 evin su basmasından etkilendiğini söyledi. Küçükçekmece'de 98 konut, 13 iş yerinin, Sultangazi'de 10 konut, Eyüp ilçemizde de 30 konutun su basmasından olumsuz etkilendiği söylendi."

Zarar tespiti çalışmaları başlayacak

İstanbul Valisi Davut Gül'ün koordinasyonunda, emniyet, jandarma, AFAD, İSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinin motopomplar, vidanjörler ve su boşaltmayla ilgili araçlarıyla suların tahliyesinin sabaha kadar kesintisiz devam edeceğini aktaran Yerlikaya, sabah Valiliğin koordinasyonunda zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kalacak yerle ilgili bir Arnavutköy'de müracaat olmadı. Başakşehir'de de olmadığını biliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şunu söylememiz lazım. Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış, çok kısa süre içerisinde, hemen yüz metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok. Bunu şunun için söylemek istiyorum kıymetli hemşehrilerime, lütfen Meteorolojiden yapılan uyarılara, bu sarı ve turuncu kot uyarılarına, hatta 'şu saat, şu vakitlerde olması muhtemel' diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edin. Canımız yanmasın. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, Meteoroloji, medyamız her fırsatta şehirlerimize, hemşehrilerimize bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum."