Bakan Yılmaz Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Eşi Dilan Polat'la 'kara para aklama' suçlamasıyla yargılanan ve 10 aydır tutuklu bulunan Engin Polat, dün mahkemenin kararının ardından tahliye edildi. Dilan Polat daha önce tahliye edilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Görülmekte olan bir davada yargı önünde sonunda en doğru verir. Yargı mensuplarımıza da güvenelim" dedi.