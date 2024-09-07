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Bakan Yılmaz Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinden tahliye olmasına ilişkin konuştu. Tunç "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez dedi.

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Eşi Dilan Polat'la 'kara para aklama' suçlamasıyla yargılanan ve 10 aydır tutuklu bulunan Engin Polat, dün mahkemenin kararının ardından tahliye edildi. Dilan Polat daha önce tahliye edilmişti.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat cezaevinden çıktıDilan Polat'ın eşi Engin Polat cezaevinden çıktıGündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez. Görülmekte olan bir davada yargı önünde sonunda en doğru verir. Yargı mensuplarımıza da güvenelim" dedi.