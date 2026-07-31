Bakan Yumaklı açıkladı: 301 milyon liralık tarımsal destek bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon 345 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemelerin büyük bölümü kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında gerçekleştirilecek.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "301 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 299 milyon 59 bin 172 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 2 milyon 285 bin 828 lira ödeme yapılacak.