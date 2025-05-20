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Bakan Yumaklı açıkladı: Sertifikalı tohumluk üretimi 1 milyon 300 bin tona çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Son 23 yılda, Türkiye’de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117’ye çıktı. Bu firmaların yüzde 94’ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona çıkardık” dedi.

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Bakan Yumaklı açıkladı: Sertifikalı tohumluk üretimi 1 milyon 300 bin tona çıktı
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Mehmet Hanifi GÜLEL

Uluslararası Tohum Federas­yonu (ISF) organizasyonun İstanbul Kongre Merke­zi’nde Dünya Tohumculuk Kongre­si düzenlendi. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğin­de dünyanın dört bir yanından bin 500 civarında tohumculuk firması temsilcisi ve 2 bini aşkın kişi katıldı. Tohumculuk sektöründeki yenilik­ler ve sektör temsilcilerinin tek bir etkinlikte buluşturan kongre, önü­müzdeki yıl Portekiz’de 18-20 Ma­yıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Kongrede konuşan Tarım ve Or­man Bakanı İbrahim Yumaklı, dün­yada son çeyrek yüzyılda yaşanan gelişmelerin dikkate alındığında, tarımsal üretimin stratejik önemi­nin her geçen gün arttığını ifade et­ti. Tarımsal üretimin stratejik ko­numunun artmasındaki en önemli nedenlerin başında, sanayi sektö­rünü, üretimi, ticareti ve küresel te­darik zincirini etkileyen ‘yeni nor­mal’in geldiğini belirten Yumaklı, Kovid-19 salgınıyla başlayan bu sü­recin, iklim değişikliği, ekonomik krizler, afetler, bölgesel çatışmalar, savaşlar, siber tehditlerle küresel riskleri önemli derecede artırdığı­nı ifade etti.

Kuraklığa dayanıklı 79 çeşit geliştirildi

Devlet olarak tohumculuk sek­törünü desteklediklerini, politi­kalarında tohumculuğa özel önem gösterdiklerini ifade eden Yumak­lı, son 23 yılda, Türkiye’de tohum­culuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısının bin 117’ye çıktığı­nı söyledi.

Söz konusu firmalarının yüzde 94’ünün yerli olduğunu kay­deden Yumaklı, “Sertifikalı tohum­luk üretimimizi 9 kat artışla 1 mil­yon 300 bin tona yükselttik. Sertifi­kalı fide ve fidan üretimimizi 46 kat artışla, 186 milyon adede yükselt­tik. Ata Tohumu Projesiyle, 49 ye­rel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil edip, koruma altına al­dık. Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliş­tirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 2 tohum gen bankamızda, yaklaşık 122 bin tohum materyali­ni muhafaza ediyoruz.

18 gen ban­kasında, 107 türe ait, 10 binden faz­la canlı örneği koruyoruz. Bütün bunlar bize hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını hem de tedarik ihtiya­cı olan ülkelerin ihtiyaçlarını kar­şılamak üzere 103 ülkeye tohum ihracatı yapılması sonucunu ge­tirdi. Bugün itibarıyla bu rakamın 340 milyon dolar seviyesine geldi” açıklamasında bulundu.

Ülke politikalarında 4 konu ön plana çıkıyor

Tarım alanında ülkelerin üze­rinde çalıştığı politikalara bakıldı­ğında 4 konunun ön plana çıktığını ifade eden Yumaklı, “Yeni norma­lin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, teknoloji ve dijitalleşme­nin sektöre entegrasyonu, tarım­sal Ar-Ge faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, aile işletme­lerinin geliştirilmesi ve yaygınlaş­tırılması. Bu 4 konu, ihtiyacı kar­şılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını gösteri­yor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, 2050’ye kadar bugünden daha fazla gıda­ya ihtiyaç duyulacak. Bütün bu sü­reçlerin merkezinde, tohumculuk sektörü yer alıyor” dedi.

“Türkiye’de tohumculuk başarı hikayesi yazıyor”

Tohum Sanayicileri ve Üretici­leri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de, Türkiye’de to­humculuğun başarı hikayesi yaz­maya devam ettiğini belirterek, “100’den fazla ülkeye tohum ihraç eden güçlü bir sektörüz. Tüm dün­ya da bunu takip ediyor” dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Hacı Ömer Güler de, ülkenin tarımsal üretimin yanında coğrafi konumunun da önemli olduğunu belirterek, “Umuyorum ki, kongre­de alınan kararlar ülkedeki bütün sektörlerin önünü aydınlatacak” ifadesini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL