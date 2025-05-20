Bakan Yumaklı açıkladı: Sertifikalı tohumluk üretimi 1 milyon 300 bin tona çıktı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Son 23 yılda, Türkiye’de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısı 1117’ye çıktı. Bu firmaların yüzde 94’ü yerlidir. Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona çıkardık” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) organizasyonun İstanbul Kongre Merkezi’nde Dünya Tohumculuk Kongresi düzenlendi. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından bin 500 civarında tohumculuk firması temsilcisi ve 2 bini aşkın kişi katıldı. Tohumculuk sektöründeki yenilikler ve sektör temsilcilerinin tek bir etkinlikte buluşturan kongre, önümüzdeki yıl Portekiz’de 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada son çeyrek yüzyılda yaşanan gelişmelerin dikkate alındığında, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün arttığını ifade etti. Tarımsal üretimin stratejik konumunun artmasındaki en önemli nedenlerin başında, sanayi sektörünü, üretimi, ticareti ve küresel tedarik zincirini etkileyen ‘yeni normal’in geldiğini belirten Yumaklı, Kovid-19 salgınıyla başlayan bu sürecin, iklim değişikliği, ekonomik krizler, afetler, bölgesel çatışmalar, savaşlar, siber tehditlerle küresel riskleri önemli derecede artırdığını ifade etti.
Kuraklığa dayanıklı 79 çeşit geliştirildi
Devlet olarak tohumculuk sektörünü desteklediklerini, politikalarında tohumculuğa özel önem gösterdiklerini ifade eden Yumaklı, son 23 yılda, Türkiye’de tohumculuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısının bin 117’ye çıktığını söyledi.
Söz konusu firmalarının yüzde 94’ünün yerli olduğunu kaydeden Yumaklı, “Sertifikalı tohumluk üretimimizi 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona yükselttik. Sertifikalı fide ve fidan üretimimizi 46 kat artışla, 186 milyon adede yükselttik. Ata Tohumu Projesiyle, 49 yerel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil edip, koruma altına aldık. Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliştirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 2 tohum gen bankamızda, yaklaşık 122 bin tohum materyalini muhafaza ediyoruz.
18 gen bankasında, 107 türe ait, 10 binden fazla canlı örneği koruyoruz. Bütün bunlar bize hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını hem de tedarik ihtiyacı olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 103 ülkeye tohum ihracatı yapılması sonucunu getirdi. Bugün itibarıyla bu rakamın 340 milyon dolar seviyesine geldi” açıklamasında bulundu.
Ülke politikalarında 4 konu ön plana çıkıyor
Tarım alanında ülkelerin üzerinde çalıştığı politikalara bakıldığında 4 konunun ön plana çıktığını ifade eden Yumaklı, “Yeni normalin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, teknoloji ve dijitalleşmenin sektöre entegrasyonu, tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, aile işletmelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Bu 4 konu, ihtiyacı karşılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, 2050’ye kadar bugünden daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacak. Bütün bu süreçlerin merkezinde, tohumculuk sektörü yer alıyor” dedi.
“Türkiye’de tohumculuk başarı hikayesi yazıyor”
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de, Türkiye’de tohumculuğun başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini belirterek, “100’den fazla ülkeye tohum ihraç eden güçlü bir sektörüz. Tüm dünya da bunu takip ediyor” dedi.
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler de, ülkenin tarımsal üretimin yanında coğrafi konumunun da önemli olduğunu belirterek, “Umuyorum ki, kongrede alınan kararlar ülkedeki bütün sektörlerin önünü aydınlatacak” ifadesini kullandı.