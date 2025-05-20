Bakan Yumaklı açıkladı: Sertifikalı tohumluk üretimi 1 milyon 300 bin tona çıktı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Uluslararası Tohum Federas­yonu (ISF) organizasyonun İstanbul Kongre Merke­zi’nde Dünya Tohumculuk Kongre­si düzenlendi. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğin­de dünyanın dört bir yanından bin 500 civarında tohumculuk firması temsilcisi ve 2 bini aşkın kişi katıldı. Tohumculuk sektöründeki yenilik­ler ve sektör temsilcilerinin tek bir etkinlikte buluşturan kongre, önü­müzdeki yıl Portekiz’de 18-20 Ma­yıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Kongrede konuşan Tarım ve Or­man Bakanı İbrahim Yumaklı, dün­yada son çeyrek yüzyılda yaşanan gelişmelerin dikkate alındığında, tarımsal üretimin stratejik önemi­nin her geçen gün arttığını ifade et­ti. Tarımsal üretimin stratejik ko­numunun artmasındaki en önemli nedenlerin başında, sanayi sektö­rünü, üretimi, ticareti ve küresel te­darik zincirini etkileyen ‘yeni nor­mal’in geldiğini belirten Yumaklı, Kovid-19 salgınıyla başlayan bu sü­recin, iklim değişikliği, ekonomik krizler, afetler, bölgesel çatışmalar, savaşlar, siber tehditlerle küresel riskleri önemli derecede artırdığı­nı ifade etti.

Kuraklığa dayanıklı 79 çeşit geliştirildi

Devlet olarak tohumculuk sek­törünü desteklediklerini, politi­kalarında tohumculuğa özel önem gösterdiklerini ifade eden Yumak­lı, son 23 yılda, Türkiye’de tohum­culuk konusunda faaliyet gösteren firma sayısının bin 117’ye çıktığı­nı söyledi.

Söz konusu firmalarının yüzde 94’ünün yerli olduğunu kay­deden Yumaklı, “Sertifikalı tohum­luk üretimimizi 9 kat artışla 1 mil­yon 300 bin tona yükselttik. Sertifi­kalı fide ve fidan üretimimizi 46 kat artışla, 186 milyon adede yükselt­tik. Ata Tohumu Projesiyle, 49 ye­rel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil edip, koruma altına al­dık. Kuraklığa dayanıklı 79, soğuğa dayanıklı 3 tohumluk çeşidi geliş­tirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 2 tohum gen bankamızda, yaklaşık 122 bin tohum materyali­ni muhafaza ediyoruz.

18 gen ban­kasında, 107 türe ait, 10 binden faz­la canlı örneği koruyoruz. Bütün bunlar bize hem kendi ülkemizin ihtiyaçlarını hem de tedarik ihtiya­cı olan ülkelerin ihtiyaçlarını kar­şılamak üzere 103 ülkeye tohum ihracatı yapılması sonucunu ge­tirdi. Bugün itibarıyla bu rakamın 340 milyon dolar seviyesine geldi” açıklamasında bulundu.

Ülke politikalarında 4 konu ön plana çıkıyor

Tarım alanında ülkelerin üze­rinde çalıştığı politikalara bakıldı­ğında 4 konunun ön plana çıktığını ifade eden Yumaklı, “Yeni norma­lin etkilerine karşı sürdürülebilir üretim, teknoloji ve dijitalleşme­nin sektöre entegrasyonu, tarım­sal Ar-Ge faaliyetlerinde verim ve kaliteye odaklanma, aile işletme­lerinin geliştirilmesi ve yaygınlaş­tırılması. Bu 4 konu, ihtiyacı kar­şılamak için gıda arz güvenliğinin sağlanacağı yol haritasını gösteri­yor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, 2050’ye kadar bugünden daha fazla gıda­ya ihtiyaç duyulacak. Bütün bu sü­reçlerin merkezinde, tohumculuk sektörü yer alıyor” dedi.

“Türkiye’de tohumculuk başarı hikayesi yazıyor”

Tohum Sanayicileri ve Üretici­leri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer de, Türkiye’de to­humculuğun başarı hikayesi yaz­maya devam ettiğini belirterek, “100’den fazla ülkeye tohum ihraç eden güçlü bir sektörüz. Tüm dün­ya da bunu takip ediyor” dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Baş­kanı Hacı Ömer Güler de, ülkenin tarımsal üretimin yanında coğrafi konumunun da önemli olduğunu belirterek, “Umuyorum ki, kongre­de alınan kararlar ülkedeki bütün sektörlerin önünü aydınlatacak” ifadesini kullandı.